ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

В письме, направленном 6 июля в структурные подразделения регулятора и банковские учреждения, Центробанк сообщил, что в отношении кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реструктурированных в третьем квартале 2026 года, действует следующее разъяснение: если заемщик в течение этого периода обращается в банк с просьбой о пересмотре условий займа, кредитным организациям рекомендуется удовлетворять такие обращения.