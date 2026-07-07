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ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП - РИА Новости, 08.07.2026
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17:16 07.07.2026 (обновлено: 00:27 08.07.2026)
ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

ЦБ продлил на III квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России продлил на третий квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями.
  • Рекомендации касаются реструктуризации ссуд в третьем квартале 2026 года и адресованы кредитным организациям.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Банк России решил продлить на третий квартал рекомендации для кредитных организаций по реструктуризации займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывают временные финансовые трудности. Об этом говорится в документе регулятора.
В письме, направленном 6 июля в структурные подразделения регулятора и банковские учреждения, Центробанк сообщил, что в отношении кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реструктурированных в третьем квартале 2026 года, действует следующее разъяснение: если заемщик в течение этого периода обращается в банк с просьбой о пересмотре условий займа, кредитным организациям рекомендуется удовлетворять такие обращения.
Ранее аналогичные рекомендации распространялись на первое полугодие текущего года.
Банк России ранее разъяснял, что для поощрения банков к выполнению данных рекомендаций он временно ослабил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам заемщиков, которые имеют шансы восстановить свою финансовую устойчивость.
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