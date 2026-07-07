ЦБ продлил рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России продлил на третий квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными трудностями.
- Рекомендации касаются реструктуризации ссуд в третьем квартале 2026 года и адресованы кредитным организациям.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Банк России решил продлить на третий квартал рекомендации для кредитных организаций по реструктуризации займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывают временные финансовые трудности. Об этом говорится в документе регулятора.
В письме, направленном 6 июля в структурные подразделения регулятора и банковские учреждения, Центробанк сообщил, что в отношении кредитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реструктурированных в третьем квартале 2026 года, действует следующее разъяснение: если заемщик в течение этого периода обращается в банк с просьбой о пересмотре условий займа, кредитным организациям рекомендуется удовлетворять такие обращения.
Ранее аналогичные рекомендации распространялись на первое полугодие текущего года.
Банк России ранее разъяснял, что для поощрения банков к выполнению данных рекомендаций он временно ослабил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам заемщиков, которые имеют шансы восстановить свою финансовую устойчивость.