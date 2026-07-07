"Всем будет хуже". СМИ раскрыли, что Трамп намерен устроить на саммите НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для выражения недовольства европейскими союзниками.

Трамп не выполнил обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа и теперь, как предполагается, хочет возложить ответственность за неудачи во внешней политике на европейцев.

Европа не предпринимает активных действий для решения украинского кризиса и подавляет попытки наладить диалог.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для публичной порки европейских союзников, пишет словацкое издание Президент США Дональд Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для публичной порки европейских союзников, пишет словацкое издание Pravda

"Возможно, они о чем-то не договорятся, а Дональд Трамп просто всех "отчихвостит". В итоге всем будет только хуже, особенно Европе", — сообщается в материале.

В статье связывают такой прогноз с невыполненным обещанием Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: теперь он намерен возложить всю ответственность за неудачи во внешней политике на европейцев. Автор также напомнил про конфликт президента США с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как отмечается в публикации, сама Европа не только не предпринимает никаких попыток найти решение украинского кризиса, но и давит любые попытки наладить диалог, без которого мир не наступит.

"Самовлюбленный Трамп отстраняется от Европы. И это не предвещает ничего хорошего", — резюмировал журналист.

В конце июня Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре только из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей членов альянса.