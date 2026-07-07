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"Всем будет хуже". СМИ раскрыли, что Трамп намерен устроить на саммите НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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18:53 07.07.2026 (обновлено: 20:10 07.07.2026)
"Всем будет хуже". СМИ раскрыли, что Трамп намерен устроить на саммите НАТО

Pravda: Трамп намерен устроить публичную порку Европе на саммите НАТО

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для выражения недовольства европейскими союзниками.
  • Трамп не выполнил обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа и теперь, как предполагается, хочет возложить ответственность за неудачи во внешней политике на европейцев.
  • Европа не предпринимает активных действий для решения украинского кризиса и подавляет попытки наладить диалог.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для публичной порки европейских союзников, пишет словацкое издание Pravda.
"Возможно, они о чем-то не договорятся, а Дональд Трамп просто всех "отчихвостит". В итоге всем будет только хуже, особенно Европе", — сообщается в материале.
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В статье связывают такой прогноз с невыполненным обещанием Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: теперь он намерен возложить всю ответственность за неудачи во внешней политике на европейцев. Автор также напомнил про конфликт президента США с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Как отмечается в публикации, сама Европа не только не предпринимает никаких попыток найти решение украинского кризиса, но и давит любые попытки наладить диалог, без которого мир не наступит.
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"Самовлюбленный Трамп отстраняется от Европы. И это не предвещает ничего хорошего", — резюмировал журналист.
В конце июня Трамп заявил, что посетит июльский саммит НАТО в Анкаре только из уважения к президенту Турции Тайипу Эрдогану и не сделал бы этого ради большинства других руководителей членов альянса.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреСШААнкара (провинция)ЕвропаДжорджа МелониДональд ТрампНАТОСаммит НАТО
 
 
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