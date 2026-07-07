Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

"Что-то должно произойти". Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что у него были телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Трамп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине по итогам этих разговоров, хотя и отметил, что сейчас решение кризиса кажется маловероятным.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине по итогам телефонных разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, запись его выступления опубликована на Президент США Дональд Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине по итогам телефонных разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

"У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным . <…> У нас был долгий разговор, и сразу после этого я также поговорил с Зеленским . Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но, я думаю, что-то должно произойти. <…> Думаю, что так и будет, и я надеюсь, что мы скоро это уладим", — заявил Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Белого дома добавил, что сейчас решение украинского кризиса кажется маловероятным, но именно в такие моменты часто получается положить конец конфликтам.

В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте. Верховный главнокомандующий обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.

Глава Белого дома, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, добавив, что его спецпредставители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в российскую столицу в любое удобное время.

Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.