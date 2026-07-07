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"Что-то должно произойти". Трамп сделал заявление после разговора с Путиным - РИА Новости, 07.07.2026
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17:34 07.07.2026 (обновлено: 21:56 07.07.2026)
"Что-то должно произойти". Трамп сделал заявление после разговора с Путиным

Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку по Украине

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что у него были телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
  • Трамп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине по итогам этих разговоров, хотя и отметил, что сейчас решение кризиса кажется маловероятным.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине по итогам телефонных разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.
"У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. <…> У нас был долгий разговор, и сразу после этого я также поговорил с Зеленским. Думаю, они оба хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени, но, я думаю, что-то должно произойти. <…> Думаю, что так и будет, и я надеюсь, что мы скоро это уладим", — заявил Трамп на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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Глава Белого дома добавил, что сейчас решение украинского кризиса кажется маловероятным, но именно в такие моменты часто получается положить конец конфликтам.
В ночь на воскресенье Путин и Трамп провели полуторачасовые телефонные переговоры по инициативе американской стороны. Они обсудили ситуацию в зоне СВО и американское посредничество в украинском конфликте. Верховный главнокомандующий обрисовал реальную ситуацию на поле боя, где российские военные ведут уверенное наступление. Он вновь отметил желание завершить конфликт дипломатическим путем с учетом принципиальных для Москвы вопросов.
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Глава Белого дома, в свою очередь, подтвердил готовность содействовать мирному урегулированию, добавив, что его спецпредставители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в российскую столицу в любое удобное время.
Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.
В воскресенье агентство Reuters сообщило, что Трамп намерен вновь позвонить Путину после разговора с Владимиром Зеленским на саммите в Анкаре.
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