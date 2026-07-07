СМИ: Запад впал в панику из-за состояния Трампа перед саммитом НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Западе опасаются, что на саммите НАТО в Анкаре может произойти скандал из-за настроения президента США Дональда Трампа.
- Украине уделят меньше внимания на грядущем саммите, чтобы не расстроить Трампа.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На Западе боятся, что на саммите НАТО в Анкаре может произойти скандал из-за плохого расположения духа президента США Дональда Трампа, пишет CNN.
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"В ходе тревожных кулуарных разговоров на прошедшей неделе многие чиновники признались: они не уверены в том, что мероприятие пройдет гладко, учитывая скверное настроение американского лидера", — говорится в публикации.
Заседания пройдут в Анкаре 7-8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что глава Белого дома на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.