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СМИ: Запад впал в панику из-за состояния Трампа перед саммитом НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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12:29 07.07.2026
СМИ: Запад впал в панику из-за состояния Трампа перед саммитом НАТО

CNN: Трамп отправился на саммит НАТО в скверном настроении

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Западе опасаются, что на саммите НАТО в Анкаре может произойти скандал из-за настроения президента США Дональда Трампа.
  • Украине уделят меньше внимания на грядущем саммите, чтобы не расстроить Трампа.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На Западе боятся, что на саммите НАТО в Анкаре может произойти скандал из-за плохого расположения духа президента США Дональда Трампа, пишет CNN.
«
"В ходе тревожных кулуарных разговоров на прошедшей неделе многие чиновники признались: они не уверены в том, что мероприятие пройдет гладко, учитывая скверное настроение американского лидера", — говорится в публикации.
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В миреАнкара (провинция)СШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОСаммит НАТО
 
 
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