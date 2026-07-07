СМИ: Трамп хотел послать сигнал НАТО, сократив треть войск США в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант сокращения присутствия американских военных в Европе на треть.
- Такую идею Трамп озвучил весной, примерно в то же время, когда Пентагон объявил об отмене ротации войск США в Европе и об отзыве некоторой части контингента из региона.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант сокращения присутствия американских военных на треть в качестве "сигнала" странам НАТО, утверждает телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.
"Он спросил, что будет, если он сократит американские силы в Европе на треть... Станет ли это правильным сигналом для так называемых союзников?", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.
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В материале отмечается, что такую идею Трамп озвучил весной, примерно в то же время, когда Пентагон объявил об отмене ротации войск США в Европе и об отзыве некоторой части контингента из региона.
При этом источники подчеркнули, что идея пришла к Трампу на фоне его недовольства отсутствием поддержки со стороны альянса действий США против Ирана.
В июне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить.