СМИ: Трамп хотел послать сигнал НАТО, сократив треть войск США в Европе

При этом источники подчеркнули, что идея пришла к Трампу на фоне его недовольства отсутствием поддержки со стороны альянса действий США против Ирана.

В июне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить.