Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп хотел послать сигнал НАТО, сократив треть войск США в Европе - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 07.07.2026 (обновлено: 11:17 07.07.2026)
СМИ: Трамп хотел послать сигнал НАТО, сократив треть войск США в Европе

CNN: Трамп рассматривал сокращение присутствия войск США в Европе на треть

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант сокращения присутствия американских военных в Европе на треть.
  • Такую идею Трамп озвучил весной, примерно в то же время, когда Пентагон объявил об отмене ротации войск США в Европе и об отзыве некоторой части контингента из региона.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант сокращения присутствия американских военных на треть в качестве "сигнала" странам НАТО, утверждает телеканал CNN со ссылкой на два осведомленных источника.
"Он спросил, что будет, если он сократит американские силы в Европе на треть... Станет ли это правильным сигналом для так называемых союзников?", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Трамп унизил Мелони перед саммитом НАТО в Анкаре
6 июля, 17:58
В материале отмечается, что такую идею Трамп озвучил весной, примерно в то же время, когда Пентагон объявил об отмене ротации войск США в Европе и об отзыве некоторой части контингента из региона.
При этом источники подчеркнули, что идея пришла к Трампу на фоне его недовольства отсутствием поддержки со стороны альянса действий США против Ирана.
В июне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Рютте рассказал, почему члены НАТО не могут увеличить траты на оборону
6 июля, 21:40
 
В миреСШАЕвропаИранДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала