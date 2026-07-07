На Украине суд снял с Тимошенко все процессуальные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд на Украине отказал в ходатайстве прокуроров САП и не продлил процессуальные обязанности для Юлии Тимошенко.
- Прокурор просил суд продлить для Тимошенко обязанность прибывать по требованию САП и суда, сообщать об изменении места жительства или работы, а также оставить ее загранпаспорт на хранении в миграционной службе.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где обсуждается оплата голосования в парламенте, но Тимошенко заявила, что на записи не ее голос.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Суд на Украине снял с лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко наложенные на нее обязательства по делу о попытке подкупа депутатов, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Суд отказал в ходатайстве прокуроров САП (специализированной антикоррупционной прокуратуры – ред.) и не продлил процессуальные обязанности для Юлии Тимошенко. Сегодня последний день, когда они действуют", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал уточни, что прокурор просил суд продлить для Тимошенко еще на 2 месяца обязанность прибывать по требованию САП и суда, сообщать об изменении места жительства или работы, а также оставить ее загранпаспорт на хранении в миграционной службе.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в январе сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, которая предлагала неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. ВАКС 16 января определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, который был полностью внесен 23 января.