На Украине суд снял с Тимошенко все процессуальные ограничения

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Суд на Украине снял с лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко наложенные на нее обязательства по делу о попытке подкупа депутатов, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Телеканал уточни, что прокурор просил суд продлить для Тимошенко еще на 2 месяца обязанность прибывать по требованию САП и суда, сообщать об изменении места жительства или работы, а также оставить ее загранпаспорт на хранении в миграционной службе.