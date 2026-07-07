Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 07.07.2026 (обновлено: 13:54 07.07.2026)
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет

В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет TezJet

© Кадр видео из соцсетейВ аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет авиакомпании TezJet
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет авиакомпании TezJet - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет авиакомпании TezJet
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту "Манас" в столице Киргизии.
  • У самолета сломалось переднее шасси при посадке, пострадавших нет.
БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Киргизии "Манас", у него сломалось переднее шасси, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
"У нас в аэропорту аварийная ситуация. Самолет авиакомпании TezJet при посадке неудачно приземлился. Вот, мы сейчас выясняем подробности, пострадавших пока нет", - заявил представитель пресс-службы.
Отвечая на вопрос РИА Новости, собеседник агентства сообщил, что у воздушного судна при посадке сломалось переднее шасси. Дополнительные подробности в пресс-службе обещали сообщить позже.
Самолет российской авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Летевший в Киров самолет сел в Перми из-за неисправности
4 июля, 11:10
 
КиргизияМанасВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала