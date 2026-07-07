В аэропорту Бишкека аварийно приземлился самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирский самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту "Манас" в столице Киргизии.
- У самолета сломалось переднее шасси при посадке, пострадавших нет.
БИШКЕК, 7 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет авиакомпании TezJet совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Киргизии "Манас", у него сломалось переднее шасси, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
"У нас в аэропорту аварийная ситуация. Самолет авиакомпании TezJet при посадке неудачно приземлился. Вот, мы сейчас выясняем подробности, пострадавших пока нет", - заявил представитель пресс-службы.
Отвечая на вопрос РИА Новости, собеседник агентства сообщил, что у воздушного судна при посадке сломалось переднее шасси. Дополнительные подробности в пресс-службе обещали сообщить позже.