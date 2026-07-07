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Ученые зафиксировали резкое падение уровня тестостерона у мужчин за полвека - РИА Новости, 07.07.2026
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23:09 07.07.2026 (обновлено: 23:29 07.07.2026)
Ученые зафиксировали резкое падение уровня тестостерона у мужчин за полвека

Guardian: уровень тестостерона у мужчин упал более чем вдвое с 1972 по 2019 год

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза с 1972 по 2019 год.
  • Исследование охватило данные о 118 тысячах участников из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании.
  • Резкому снижению уровня тестостерона могут способствовать вредоносные химикаты, содержащиеся в бытовых предметах, и глобальное потепление.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем в два раза с 1972 по 2019 год, пишет газета Guardian со ссылкой на данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.
Согласно данным, представленным на ежегодном собрании общества в Лондоне, общий уровень тестостерона у мужчин снизился на 54% в период с 1972 по 2019 год. Как пишет газета, исследование охватило данные о 118 тысячах участников из Израиля, США, Бразилии, Финляндии и Дании за указанный период.
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"За этот период мы зафиксировали снижение общего уровня тестостерона более чем на 50%... Это отражает снижение более чем на 1% каждый год, так что это не случайность, это не статистическая ошибка. Это очень устойчивая тенденция", - приводит Guardian слова одного из исследователей, профессора Хагая Левина из Израиля.
Отмечается, что с 2000 года темпы снижения уровня тестостерона у мужчин, по-видимому, ускорились. Исследователи полагают, что резкому снижению этих показателей могут способствовать вредоносные химикаты, которые содержатся в различных бытовых предметах, и глобальное потепление.
При этом фактор ожирения в исследованиях не учитывался, несмотря на его связь с уровнем тестостерона у мужчин.
Ранее научный журнал Lancet сообщал, что число глобальных случаев бесплодия у женщин старше 35 к 2036 году может вырасти в полтора раза, достигнув почти 80 миллионов.
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