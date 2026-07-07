ВСУ сбросили суббоеприпасы на дорогу Энергодар – Запорожская ТЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль был поврежден в результате наезда на суббоеприпас, сброшенный дроном ВСУ на автодорогу Энергодар - Запорожская ТЭС, водитель не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов.