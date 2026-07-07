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ВСУ сбросили суббоеприпасы на дорогу Энергодар – Запорожская ТЭС - РИА Новости, 07.07.2026
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19:47 07.07.2026
ВСУ сбросили суббоеприпасы на дорогу Энергодар – Запорожская ТЭС

ВСУ сбросили суббоеприпасы на автодорогу Энергодар – Запорожская ТЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На автодороге Энергодар — Запорожская ТЭС произошел сброс суббоеприпасов с БПЛА.
  • Легковой автомобиль получил механические повреждения в результате наезда на суббоеприпас, но пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль был поврежден в результате наезда на суббоеприпас, сброшенный дроном ВСУ на автодорогу Энергодар - Запорожская ТЭС, водитель не пострадал, сообщил глава города Максим Пухов.
"В первой половине дня на автодороге Энергодар - Запорожская ТЭС с БПЛА был произведен сброс суббоеприпасов. В результате наезда автомобиля на боеприпас легковой автомобиль получил механические повреждения", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Пострадавших нет, возгорания удалось избежать, отметил он.
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