Проект Tender Hack по развитию Портала поставщиков удостоился нацпремии

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Проект Tender Hack ("Нежный взлом"), направленный на развитие сервисов Портала поставщиков, удостоился национальной премии в области организации и проведения ИТ-соревнований "Хакатоны России", сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"ИТ-соревнования серии Tender Hack, целью которых является совершенствование Портала поставщиков, получили премию "Хакатоны России" в номинации "Лучшее внедрение решений в продакшн". Эксперты отметили серию из пяти хакатонов, состоявшихся в 2025 году в Иркутске, Москве, Самаре, Новосибирске и Казани. Их участниками стали более 400 человек — это 105 команд из 12 городов. Попробовать свои силы в соревнованиях могут как старшеклассники и студенты вузов, так и профессионалы ИТ-сферы. Это помогает создавать синергию опыта и новых идей и находить нестандартные, эффективные пути для развития сервисов портала", — рассказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

Проект Tender Hack существует уже шесть лет и реализуется департаментом Москвы по конкурентной политике. Он награждается премией "Хакатоны России" уже в третий раз. В 2024 и 2025 годах награда присуждалась в номинации "Лучший хакатон для развития одного ИТ-продукта".

В 2026 году состоялось уже три ИТ-соревнования — в Перми, Москве и Санкт-Петербурге. Следующее соревнование планируется провести в сентябре в Нижнем Новгороде.

Соревнования серии Tender Hack позволяют находить и поддерживать талантливую молодежь, а также составлять базу идей по повышению удобства Портала поставщиков как для заказчиков, так и для предпринимателей. В ходе соревнований команды получают консультации экспертов портала, столичных департамента по конкурентной политике и департамента информационных технологий, а также электронной торговой площадки "Росэлторг".

Участие в мероприятии бесплатное. Информация о прошедших и предстоящих соревнованиях размещается на сайте хакатона.