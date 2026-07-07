СМИ: в Киевской области нашли тело подозреваемой в теракте в Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киевской области нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пишет "Украинская правда".

По этому делу уже задержали двоих подозреваемых: действующего офицера ГУР Минобороны Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Киевской области нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Тело обнаружили закопанным под Киевом около 23:00 6 июля. <...> Ее застрелили", — говорится в публикации.

Там также указывается, что в период с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026-го женщина находилась за пределами страны.

Как рассказал другой источник издания, по делу об убийстве уже задержали двоих подозреваемых. Один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины, другой — бывший сотрудник правоохранительных органов.

Ермолаев , его спутница Анна Насобина и сын пострадали при взрыве в Монако 29 июня. Злоумышленница — по данным Интерпола, это 30-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская — оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Когда семья заходила внутрь, взрывное устройство дистанционно активировали.

Основателя корпорации "Алеф" и одного из крупнейших девелоперов Днепропетровска Ермолаева не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.