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СМИ: в Киевской области нашли тело подозреваемой в теракте в Монако - РИА Новости, 07.07.2026
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10:45 07.07.2026 (обновлено: 13:44 07.07.2026)
СМИ: в Киевской области нашли тело подозреваемой в теракте в Монако

УП: тело подозреваемой в покушении на бизнесмена Ермолаева нашли под Киевом

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киевской области нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пишет "Украинская правда".
  • По этому делу уже задержали двоих подозреваемых: действующего офицера ГУР Минобороны Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Киевской области нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах.
"Тело обнаружили закопанным под Киевом около 23:00 6 июля. <...> Ее застрелили", — говорится в публикации.
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Там также указывается, что в период с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026-го женщина находилась за пределами страны.
Как рассказал другой источник издания, по делу об убийстве уже задержали двоих подозреваемых. Один из них — действующий офицер ГУР Минобороны Украины, другой — бывший сотрудник правоохранительных органов.
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Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын пострадали при взрыве в Монако 29 июня. Злоумышленница — по данным Интерпола, это 30-летняя гражданка Украины Анастасия Березовская — оставила у входной двери в здание рюкзак с бомбой. Когда семья заходила внутрь, взрывное устройство дистанционно активировали.
Основателя корпорации "Алеф" и одного из крупнейших девелоперов Днепропетровска Ермолаева не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
В конце прошлого года по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации международной мошеннической деятельности на Украине. По информации изданий, заключив сделку с прокуратурой, он получил испытательный срок и заплатил штраф в 8,5 миллиона евро.
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