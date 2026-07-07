Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апти Алаудинов заявил, что Киевский режим отказывается забирать тела военнослужащих ВСУ по ряду политических и экономических причин.
- Безвозвратные потери ВСУ могут превышать 2 миллиона человек, сотни тысяч тел остаются вдоль линии фронта.
- Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ в Константиновке, но Украина отказалась от этого предложения.
КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Киевский режим отказывается забирать тела военнослужащих ВСУ по ряду политических и экономических причин, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Алаудинов ранее заявлял РИА Новости, что безвозвратные потери ВСУ, которые включают не только убитых, но также пленных и инвалидов, могут превышать 2 миллиона человек. Кроме того, он сообщал, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье.
"Мы должны понимать, что действительно сотни тысяч тел украинских бойцов, они не забираются с передовой всего лишь для того, чтобы не выплачивать деньги их родным и близким, для того, чтобы не признавать вот это количество своих погибших бойцов. То есть там много тоже и политических, и экономических нюансов, которые находятся за этим бездействием", - пояснил Алаудинов.
Свое заявление командир спецназа "Ахмат" сделал до официального сообщения 3 июля о полном освобождении российской армией Константиновки в ДНР. При этом в субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке. Украина отказалась от этого предложения.