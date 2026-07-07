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Алаудинов объяснил отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
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07:32 07.07.2026 (обновлено: 07:54 07.07.2026)
Алаудинов объяснил отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ

Алаудинов: Киев отказывается забирать тела военных по политическим причинам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Апти Алаудинов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апти Алаудинов заявил, что Киевский режим отказывается забирать тела военнослужащих ВСУ по ряду политических и экономических причин.
  • Безвозвратные потери ВСУ могут превышать 2 миллиона человек, сотни тысяч тел остаются вдоль линии фронта.
  • Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ в Константиновке, но Украина отказалась от этого предложения.
КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Киевский режим отказывается забирать тела военнослужащих ВСУ по ряду политических и экономических причин, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Алаудинов ранее заявлял РИА Новости, что безвозвратные потери ВСУ, которые включают не только убитых, но также пленных и инвалидов, могут превышать 2 миллиона человек. Кроме того, он сообщал, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье.
"Мы должны понимать, что действительно сотни тысяч тел украинских бойцов, они не забираются с передовой всего лишь для того, чтобы не выплачивать деньги их родным и близким, для того, чтобы не признавать вот это количество своих погибших бойцов. То есть там много тоже и политических, и экономических нюансов, которые находятся за этим бездействием", - пояснил Алаудинов.
Свое заявление командир спецназа "Ахмат" сделал до официального сообщения 3 июля о полном освобождении российской армией Константиновки в ДНР. При этом в субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке. Украина отказалась от этого предложения.
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в два миллиона человек
04:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСумская областьДонецкая Народная РеспубликаАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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