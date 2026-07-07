Алаудинов объяснил отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ

"Мы должны понимать, что действительно сотни тысяч тел украинских бойцов, они не забираются с передовой всего лишь для того, чтобы не выплачивать деньги их родным и близким, для того, чтобы не признавать вот это количество своих погибших бойцов. То есть там много тоже и политических, и экономических нюансов, которые находятся за этим бездействием", - пояснил Алаудинов.