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В Татарстане нашли тело сапбордиста, которого сбила девушка на гидроцикле - РИА Новости, 07.07.2026
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00:49 07.07.2026 (обновлено: 00:54 07.07.2026)
В Татарстане нашли тело сапбордиста, которого сбила девушка на гидроцикле

Под Казанью нашли тело мужчины, которого сбила девушка на гидроцикле

© Фото : ГУ МЧС России по Республике ТатарстанСотрудники МЧС во время проведения поисковых работ на реке Волге
Сотрудники МЧС во время проведения поисковых работ на реке Волге - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Сотрудники МЧС во время проведения поисковых работ на реке Волге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 6 июля около 15:30 в акватории Волги у поселка Октябрьский вблизи СНТ «Щурячье» 22-летняя женщина без прав на управление речным транспортом наехала на троих мужчин на сапборде.
  • Один из мужчин, 35 лет, на берег не выбрался.
  • Тело погибшего обнаружили спасатели в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра, после чего передали его сотрудникам правоохранительных органов.
КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины, которого во время катания на сапборде по Волге под Казанью сбила девушка на гидроцикле, в 80 метрах от берега, сообщило ГУМЧС России по Татарстану.
Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что 6 июля около 15.30 в акватории Волги у поселка Октябрьский вблизи СНТ "Щурячье" 22-летняя женщина без прав на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, наехала на троих мужчин на сапборде. Они упали в воду, 35-летний мужчина на берег не выбрался.
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"Водолазы зонального поисково-спасательного отряда №2 поисково-спасательной службы при МЧС Республики Татарстан обнаружили утонувшего мужчину в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра", - говорится в сообщении.
Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов.
В его поисках участвовали 13 человек и шесть единиц техники.
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