В Татарстане нашли тело сапбордиста, которого сбила девушка на гидроцикле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 6 июля около 15:30 в акватории Волги у поселка Октябрьский вблизи СНТ «Щурячье» 22-летняя женщина без прав на управление речным транспортом наехала на троих мужчин на сапборде.
- Один из мужчин, 35 лет, на берег не выбрался.
- Тело погибшего обнаружили спасатели в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра, после чего передали его сотрудникам правоохранительных органов.
КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело мужчины, которого во время катания на сапборде по Волге под Казанью сбила девушка на гидроцикле, в 80 метрах от берега, сообщило ГУМЧС России по Татарстану.
Ранее Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что 6 июля около 15.30 в акватории Волги у поселка Октябрьский вблизи СНТ "Щурячье" 22-летняя женщина без прав на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, наехала на троих мужчин на сапборде. Они упали в воду, 35-летний мужчина на берег не выбрался.
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Проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).
"Водолазы зонального поисково-спасательного отряда №2 поисково-спасательной службы при МЧС Республики Татарстан обнаружили утонувшего мужчину в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра", - говорится в сообщении.
Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов.
В его поисках участвовали 13 человек и шесть единиц техники.