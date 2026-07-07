Священник призвал обратить внимание на отношение депутатов к семье

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что избирателям перед выборами в Госдуму стоит обратить внимание на семейное положение будущих депутатов и их отношение к теме семьи.

Он также раскритиковал законопроект партии "Новые люди" о семейно-бытовом насилии, заявив, что подобный документ подорвет институт семьи.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Избирателям перед выборами в Госдуму стоит обратить внимание на семейное положение будущих депутатов, а также на их отношение к теме семьи, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября.

"Считаю, что вполне избиратели могут спросить своих будущих депутатов: "А есть ли у вас семья, дети, имеете ли вы опыт любви". Вы говорите о любви к избирателям, по сути-то - это любовь к своему народу: мы выбираем наших избранников, потому что они должны проявить любовь и заботу о нас. "А есть ли у вас опыт этой любви? Создал ли ты семью, родил ли ты ребеночка, двух, трех?" - сказал Лукьянов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи-2026.

Он отметил, что родительство – это "школа управления", а многодетные родители на работе показывают себя хорошими управленцами. Также отметил он, именно в семье, заботясь о детях, человек учится любить. "Когда рождается ребенок, мы говорим о профилактике болезни общества, дети обеспечивают профилактику эгоизма в нашем обществе. Они просто заставляют нас становиться лучше", - пояснил священник.

Глава патриаршей комиссии призвал депутатов помнить, что "власть любви касается абсолютно всех, пронизывает все общество и делает его целостным", а избирателей - призвал изучить позицию депутатов по теме семьи. "Если они категорически против создания семьи, зачем нам такие депутаты?", - спросил Лукьянов.

В связи с этим он также обратил внимание на новый законопроект партии "Новые люди" о семейно-бытовом насилии, который, по его словам, подорвет институт семьи, "потому что речь не идет о домашнем насилии, с которым уже борется уголовный кодекс, а о том, чтобы создать инструмент вмешательства в семью, изъятия детей".

Ранее СМИ сообщили, что депутат от партии "Новые люди" Ксения Горячева направила на отзыв в правительство РФ законопроект о семейно-бытовом насилии. Документ, по данным СМИ, предполагает с первого случая побоев в семье уголовное, а не административное наказание, когда побои совершают в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости.