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Священник призвал обратить внимание на отношение депутатов к семье - РИА Новости, 07.07.2026
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Религия
 
14:02 07.07.2026
Священник призвал обратить внимание на отношение депутатов к семье

Иерей Лукьянов: стоит обратить внимание на отношение депутатов Госдумы к семье

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов считает, что избирателям перед выборами в Госдуму стоит обратить внимание на семейное положение будущих депутатов и их отношение к теме семьи.
  • Он также раскритиковал законопроект партии "Новые люди" о семейно-бытовом насилии, заявив, что подобный документ подорвет институт семьи.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Избирателям перед выборами в Госдуму стоит обратить внимание на семейное положение будущих депутатов, а также на их отношение к теме семьи, считает председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября.
"Считаю, что вполне избиратели могут спросить своих будущих депутатов: "А есть ли у вас семья, дети, имеете ли вы опыт любви". Вы говорите о любви к избирателям, по сути-то - это любовь к своему народу: мы выбираем наших избранников, потому что они должны проявить любовь и заботу о нас. "А есть ли у вас опыт этой любви? Создал ли ты семью, родил ли ты ребеночка, двух, трех?" - сказал Лукьянов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи-2026.
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Он отметил, что родительство – это "школа управления", а многодетные родители на работе показывают себя хорошими управленцами. Также отметил он, именно в семье, заботясь о детях, человек учится любить. "Когда рождается ребенок, мы говорим о профилактике болезни общества, дети обеспечивают профилактику эгоизма в нашем обществе. Они просто заставляют нас становиться лучше", - пояснил священник.
Глава патриаршей комиссии призвал депутатов помнить, что "власть любви касается абсолютно всех, пронизывает все общество и делает его целостным", а избирателей - призвал изучить позицию депутатов по теме семьи. "Если они категорически против создания семьи, зачем нам такие депутаты?", - спросил Лукьянов.
В связи с этим он также обратил внимание на новый законопроект партии "Новые люди" о семейно-бытовом насилии, который, по его словам, подорвет институт семьи, "потому что речь не идет о домашнем насилии, с которым уже борется уголовный кодекс, а о том, чтобы создать инструмент вмешательства в семью, изъятия детей".
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Ранее СМИ сообщили, что депутат от партии "Новые люди" Ксения Горячева направила на отзыв в правительство РФ законопроект о семейно-бытовом насилии. Документ, по данным СМИ, предполагает с первого случая побоев в семье уголовное, а не административное наказание, когда побои совершают в отношении совершеннолетнего близкого лица или близкого родственника, беременной женщины, а также человека, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля - в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. Как отмечают организаторы, Всероссийский парад семьи проходит ежегодно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке администрации президента России. В 2026 году 8 июля парад пройдет более чем в 200 городах России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ.
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