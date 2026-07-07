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Священник раскрыл главные мифы о многодетности - РИА Новости, 07.07.2026
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Религия
 
13:11 07.07.2026
Священник раскрыл главные мифы о многодетности

Иерей Лукьянов: мифы о многодетности мешают молодежи вовремя создавать семьи

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Отдыхающие на набережной в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иерей Федор Лукьянов заявил, что негативные мифы о многодетности и родительстве мешают молодежи вовремя создавать семьи.
  • По словам клирика, когда дети и подростки видят добрый пример семей с детьми, то не боятся создавать свои семьи, и мифы о непосильности многодетности уходят.
  • Он также подчеркнул, что ребенок — это возможность самореализации и роста личности, а многодетные семьи способствуют лучшей социализации детей.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Негативные мифы о многодетности и родительстве мешают молодежи вовремя создавать семьи, рассказал председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Сегодня нет проблем с желанием молодежи создать семью. Я где ни бываю в аудиториях молодежных - все хотят семью. Для всех семья — это ценность. По-прежнему на первом месте. Но проблема в том, что они откладывают создание семьи из-за различных мифов, убеждений", - сказал Лукьянов на пресс-конференции о проведении 8 июля Всероссийского парада семьи-2026.
Так, по его словам, когда дети и подростки видят добрый пример семей с детьми, понимают, что многодетные – это очень активные, способные к жертвенности, люди, хорошие управленцы, то не боятся создавать семьи. Вместе с этим уходят мифы о многодетности, что якобы это непосильно, что это только отдельные герои могут.
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"Мы должны рассказать правду. Молодежь любит правду. А правда в том, что ребенок — это твое совершенствование, преображение, твой рост как человека, рост твоей личности. Все говорят о самореализации - сегодня это кодовое слово для молодежи. Вот, ребенок — это реализация тебя", - подчеркнул священник.
Он отметил, что в многодетных семьях дети принимают участие в воспитании своих братьев и сестер – и это становится дня них школой жизни, поэтому из семьи люди приходят в общество более подготовленными, а семья – это первая ступень социализации.
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля - в день памяти небесных покровителей семьи святых Петра и Февронии Муромских. Как отмечают организаторы, Всероссийский парад семьи проходит ежегодно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке администрации президента России. В 2026 году 8 июля парад пройдет более чем в 200 городах России. В Москве основные мероприятия состоятся на ВДНХ.
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