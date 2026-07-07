Глава ЕАО стала крестной для ребенка, потерявшего на СВО отца

Краткий пересказ от РИА ИИ В Еврейской автономной области 14 детей, чьи отцы погибли или пропали без вести в ходе СВО, приняли таинство Крещения.

Крестными родителями стали губернатор ЕАО Мария Костюк, уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области Ирина Пинчук, начальник УФСИН России по ЕАО Василий Михайленко, председатель Общественной палаты ЕАО Сергей Серегин и другие чиновники региона.

Инициатива принять Крещение исходила от самих детей — участников программы духовно-психологической реабилитации «Лето в кругу друзей».

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк и ряд чиновников региона стали крестными родителями для детей, чьи отцы погибли или пропали без вести в ходе спецоперации, говорится на сайте РПЦ.

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"В кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы Биробиджана Еврейской автономной области епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука совершил таинство Крещения 14 детей, чьи отцы-военнослужащие погибли или пропали без вести в ходе СВО", - говорится в сообщении.

Инициатива принять крещение исходила от самих детей-участников проекта "Лето в кругу друзей". Эта 18-дневная программа духовно-психологической реабилитации для детей, переживших утрату, организована региональным отделением Комитета семей воинов Отечества (КСВО) при поддержке гранта губернатора ЕАО Костюк и реализуется под руководством эксперта КСВО, главы Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского.

"Губернатор ЕАО Мария Костюк стала крестной мамой внука руководителя КСВО ЕАО Виктора Доманова. Также крестными родителями стали уполномоченный по правам ребенка в Еврейской автономной области Ирина Пинчук, начальник УФСИН России по ЕАО Василий Михайленко, председатель Общественной палаты ЕАО Сергей Серегин и другие", - отмечается в сообщении.

Костюк отметила, что лично знает всех крестных и считает их лучшими людьми в регионе.

"Как сказал владыка (епископ Лука - ред.), у вас сегодня самый замечательный день рождения, настоящий. У вас появились новые родители, духовные", — сказала губернатор.

Уточняется, что время общения с детьми в рамках проекта "Лето в кругу друзей" выяснилось, что некоторые из них не крещены, и они сами захотели принять Крещение - инициатива нашла полную поддержку и была реализована 4 июля.

"У этих детей, к сожалению, нет своих отцов — они погибли или пропали без вести, защищая свою страну. Но мы сделали все, чтобы у них появились отцы духовные. Чтобы они нашли поддержку и опору с помощью своих крестных в Боге и дальше шли по жизни с поднятой головой. Массовые крещения, конечно, бывали. Но чтобы одновременно крестили детей, чьи отцы отдали жизнь за Родину, и чтобы крестными стали первые лица региона — такого в России еще не было. Весь регион объединился ради этого события", — приводятся в публикации слова Хасьминского.

Епископ Лука в своей проповеди отметил, что дети, потерявшие своих родных отцов, обрели через крещение Отца Небесного и крестных родителей.