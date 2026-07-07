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Песков рассказал, сколько будет продолжаться СВО - РИА Новости, 07.07.2026
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Песков рассказал, сколько будет продолжаться СВО

Песков: СВО продолжается до полного достижения целей России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается.
  • По словам Пескова, СВО будет продолжаться до полного достижения целей России из-за отсутствия готовности Киева к мирному урегулированию.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей", - сказал Песков журналистам.
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