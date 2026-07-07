Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция продолжается.
- По словам Пескова, СВО будет продолжаться до полного достижения целей России из-за отсутствия готовности Киева к мирному урегулированию.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Лишь в отсутствие готовности киевского режима заниматься мирным урегулированием специальная военная операция продолжается до полного достижения наших целей", - сказал Песков журналистам.