ВСУ за сутки потеряли до 360 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и два орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.