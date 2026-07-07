Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, одна боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 360 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину и два орудия полевой артиллерии, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Анновка, Светлое и Сергеевка Донецкой народной республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.