Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и девять автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 65 военных и девять автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Музыковка, Зеленовка Херсонской области и Орехов Запорожской области.