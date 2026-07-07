ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги.