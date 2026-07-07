ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и восемь автомобилей.
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 205 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак" и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великие Проходы, Избицкое и Захаровка Харьковской области.
В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Хотень и Мирлоги.