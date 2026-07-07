ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в районах четырех населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.