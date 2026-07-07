ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции.
- ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям в районах четырех населенных пунктов в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что были поражены украинские формирования в районах населенных пунктов Щурово и Рубцы в Донецкой Народной Республике, Ольговка и Подлиман в Харьковской области.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.