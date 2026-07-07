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В зону СВО доставили более тонны камчатского гребешка - РИА Новости, 07.07.2026
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Надежные люди
 
07:00 07.07.2026
В зону СВО доставили более тонны камчатского гребешка

Камчатские морпехи на передовой получили более тонны гребешка

© Фото : Федеральный проект "Гастрономическая карта России"Морепродукты
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Федеральный проект "Гастрономическая карта России"
Морепродукты . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более тонны камчатского гребешка доставили в зону СВО военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты.
  • Поставка деликатесов стала результатом договоренности между губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и генеральным директором ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Александром Литвиненко.
  • Начальник продовольственной службы 40-й бригады морской пехоты с позывным Щит выразил радость бойцов по поводу полученного подарка.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Более тонны камчатского гребешка доставили в зону СВО военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Мы регулярно передаем на фронт оборудование: дроны, тепловизоры и средства связи. Но не менее важно поддерживать защитников и другими способами, напоминать им о том, что дома их любят и ждут. Уверен, полезные камчатские деликатесы разнообразят рацион бойцов и подарят им тепло родного края. Договорился с руководством нашего социально ответственного предприятия, что такие поставки станут системными", - цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Груз с морепродуктами уже передан личному составу. Поставка стала результатом договоренности между губернатором и генеральным директором ООО "Тымлатский рыбокомбинат" Александром Литвиненко.
"Сегодня мы получили наш родной, камчатский гребешок. Для нас это стало приятной неожиданностью. … Бойцы будут очень рады такому подарку с родины!", - сказал начальник продовольственной службы 40-й бригады морской пехоты с позывным Щит.
Ранее правительство Камчатки направило на закупку оборудования для 40-й бригады более миллиарда рублей. Бойцы получили свыше 30 тысяч единиц техники и боеприпасов, 110 транспортных средств высокой проходимости, 12 тысяч медицинских изделий и почти 13 тысяч запчастей.
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