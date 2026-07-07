В зону СВО доставили более тонны камчатского гребешка

Краткий пересказ от РИА ИИ Более тонны камчатского гребешка доставили в зону СВО военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

Поставка деликатесов стала результатом договоренности между губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и генеральным директором ООО «Тымлатский рыбокомбинат» Александром Литвиненко.

Начальник продовольственной службы 40-й бригады морской пехоты с позывным Щит выразил радость бойцов по поводу полученного подарка.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл – РИА Новости. Более тонны камчатского гребешка доставили в зону СВО военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты, сообщили в правительстве Камчатского края.

Владимира Солодова. "Мы регулярно передаем на фронт оборудование: дроны, тепловизоры и средства связи. Но не менее важно поддерживать защитников и другими способами, напоминать им о том, что дома их любят и ждут. Уверен, полезные камчатские деликатесы разнообразят рацион бойцов и подарят им тепло родного края. Договорился с руководством нашего социально ответственного предприятия, что такие поставки станут системными", - цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края

Груз с морепродуктами уже передан личному составу. Поставка стала результатом договоренности между губернатором и генеральным директором ООО "Тымлатский рыбокомбинат" Александром Литвиненко.

"Сегодня мы получили наш родной, камчатский гребешок. Для нас это стало приятной неожиданностью. … Бойцы будут очень рады такому подарку с родины!", - сказал начальник продовольственной службы 40-й бригады морской пехоты с позывным Щит.