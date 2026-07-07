В Сумах прогремел еще один взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей Украины.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.

Этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах в ночь на вторник.

"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".