В Сумах прогремел еще один взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в Сумах, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в ряде областей.
Этот же телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах в ночь на вторник.
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в ряде районов Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей Украины.
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22 июня 2022, 17:18