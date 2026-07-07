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Суд арестовал главу партии "Процветающая Армения" Царукяна на два месяца - РИА Новости, 07.07.2026
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18:49 07.07.2026
Суд арестовал главу партии "Процветающая Армения" Царукяна на два месяца

В Армении главу партии "Процветающая Армения" Царукяна арестовали на два месяца

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Армении арестовал на два месяца главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
  • Гагику Царукяну вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах.
ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Суд в Армении арестовал на два месяца главу оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении в понедельник. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Царукяна на два месяца", - заявил Саркисян журналистам.
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В миреАрменияГагик ЦарукянПроцветающая Армения
 
 
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