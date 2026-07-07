Суд арестовал главу партии "Процветающая Армения" Царукяна на два месяца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Армении арестовал на два месяца главу оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
- Гагику Царукяну вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах.
ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Суд в Армении арестовал на два месяца главу оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Царукяна на два месяца", - заявил Саркисян журналистам.