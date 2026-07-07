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Суд отказался аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein - РИА Новости, 07.07.2026
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12:19 07.07.2026
Суд отказался аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein

Суд отказался прекратить правовую охрану Calvin Klein и Tommy Hilfiger в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве отказался прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger.
  • Москвич Артур Рахман подал иски к Calvin Klein Trademark Trust и Tommy Hilfiger Licensing, требуя отмены регистрации ряда товарных знаков.
  • Истец считал, что ответчики не используют свои бренды в России более трех лет.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Суд в Москве отказался прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Два иска к правообладателям – американской Calvin Klein Trademark Trust и нидерландской Tommy Hilfiger Licensing – в 2025 году подал москвич Артур Рахман. По его мнению, ответчики свои бренды в России не используют более трех лет.
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В иске к Calvin Klein предприниматель добивается отмены регистрации четырех международных товарных знаков и трех российских, в иске к Tommy Hilfiger – двух международных и одного российского.
Международные товарные знаки CK Calvin Klein Performance, Calvin Klein Naked Glamour, CALVINKLEIN205W39NYC и комбинированный с графическим элементом в виде кармана джинсов Calvin Klein, которые требовал аннулировать в России истец, были зарегистрированы с 2008 по 2017 год, российские – с 1998 по 2009 год.
Международные знаки Tommy Hilfiger зарегистрированы в 2014 и 2021 годах, российский – в 1998-м. Все они распространяются в основном на одежду.
В конце февраля 2022 года американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.
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