Суд отказался аннулировать в России бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве отказался прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger.

Москвич Артур Рахман подал иски к Calvin Klein Trademark Trust и Tommy Hilfiger Licensing, требуя отмены регистрации ряда товарных знаков.

Истец считал, что ответчики не используют свои бренды в России более трех лет.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Суд в Москве отказался прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Calvin Klein и Tommy Hilfiger, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Два иска к правообладателям – американской Calvin Klein Trademark Trust и нидерландской Tommy Hilfiger Licensing – в 2025 году подал москвич Артур Рахман. По его мнению, ответчики свои бренды в России не используют более трех лет.

Суд требования истца во вторник полностью отклонил.

В иске к Calvin Klein предприниматель добивается отмены регистрации четырех международных товарных знаков и трех российских, в иске к Tommy Hilfiger – двух международных и одного российского.

Международные товарные знаки CK Calvin Klein Performance, Calvin Klein Naked Glamour, CALVINKLEIN205W39NYC и комбинированный с графическим элементом в виде кармана джинсов Calvin Klein, которые требовал аннулировать в России истец, были зарегистрированы с 2008 по 2017 год, российские – с 1998 по 2009 год.

Международные знаки Tommy Hilfiger зарегистрированы в 2014 и 2021 годах, российский – в 1998-м. Все они распространяются в основном на одежду.