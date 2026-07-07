Суд приговорил агента Украины из ДНР к 22 годам колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель ДНР Илья Межанков был приговорен к 22 годам лишения свободы за работу на военную разведку Украины.
- Межанков вступил в террористическое сообщество, забрал компоненты самодельного взрывного устройства и был задержан правоохранителями.
- Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы жителя ДНР, работавшего на военную разведку Украины, сообщил суд.
По данным суда, в декабре 2024 года Илья Межанков в Горловке вступил в созданное сотрудником главного управления разведки минобороны Украины террористическое сообщество. Затем он забрал из тайника компоненты самодельного взрывного устройства, получил инструкцию по его изготовлению. В январе 2025 года он изъял из второго тайника еще один пакет с компонентами взрывного устройства, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
"Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда в канале на платформе "Макс".
Межанкова судили по пяти статьям УК РФ, включая госизмену. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.