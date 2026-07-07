Суд приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни

Обвиняемый 31-летний Мухаммед Бадави в октябре 2025 года проник в квартиру, которая была не заперта, с целью ограбления и зарезал россиянку после того, как она оказала сопротивление, сообщал ранее РИА Новости осведомленный источник. Бадави также украл деньги и мобильный телефон, принадлежавшие жертве. Тело погибшей обнаружили охранники здания.

Охранник жилого комплекса в Хургаде рассказал на суде, что женщина ни с кем не конфликтовала, и как правило не закрывала дверь квартиры на замок, когда была дома. По его словам, владелец квартиры попросил его проверить, что с квартиранткой, так как она не отвечала на звонки. Охранник увидел, что дверь открыта, но не стал заходить. Лишь на следующее утро он вошел в квартиру и увидел тело женщины.