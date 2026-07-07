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Суд приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни - РИА Новости, 07.07.2026
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00:39 07.07.2026 (обновлено: 01:03 07.07.2026)
Суд приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни

РИА Новости: суд в Египте приговорил убийцу россиянки в Хургаде к смертной казни

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта на фоне мечетей
Флаг Египта на фоне мечетей - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта на фоне мечетей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Египте приговорил обвиняемого в ограблении и убийстве россиянки в Хургаде к смертной казни через повешение.
  • 31-летний Мухаммед Бадави осенью прошлого года проник в незапертую квартиру и зарезал женщину после того, как она оказала сопротивление.
КАИР, 7 июл – РИА Новости. Суд в Египте приговорил обвиняемого в ограблении и жестоком убийстве россиянки в Хургаде к смертной казни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд по уголовным делам провинции Красное море, получив одобрение муфтия, приговорил мужчину к смертной казни через повешение за убийство иностранки в Хургаде", - передает корреспондент.
Мнение муфтия о допустимости казни обязательно в Египте для вынесения соответствующих судебных приговоров.
Обвиняемый 31-летний Мухаммед Бадави в октябре 2025 года проник в квартиру, которая была не заперта, с целью ограбления и зарезал россиянку после того, как она оказала сопротивление, сообщал ранее РИА Новости осведомленный источник. Бадави также украл деньги и мобильный телефон, принадлежавшие жертве. Тело погибшей обнаружили охранники здания.
Охранник жилого комплекса в Хургаде рассказал на суде, что женщина ни с кем не конфликтовала, и как правило не закрывала дверь квартиры на замок, когда была дома. По его словам, владелец квартиры попросил его проверить, что с квартиранткой, так как она не отвечала на звонки. Охранник увидел, что дверь открыта, но не стал заходить. Лишь на следующее утро он вошел в квартиру и увидел тело женщины.
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