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В Ставрополе ищут женщину, угрожавшую ребенку проколоть колесо велосипеда - РИА Новости, 07.07.2026
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18:47 07.07.2026
В Ставрополе ищут женщину, угрожавшую ребенку проколоть колесо велосипеда

В Ставрополе ищут угрожавшую ребенку проколоть колесо велосипеда женщину

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина в Ставрополе угрожала ребенку ножом на улице 50 лет ВЛКСМ.
  • Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), прокуратура организовала проверку.
ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ножом угрожала ребенку в Ставрополе, сообщило СУСК РФ по Ставропольскому краю.
"На улице 50 лет ВЛКСМ города Ставрополя женщина, раздраженная шумом играющих во дворе многоквартирного дома детей, достала имеющийся при ней нож и, направившись в сторону одного из несовершеннолетних, угрожала проколоть колеса его велосипеда", – говорится в сообщении.
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Сотрудники СК работают с очевидцами и устанавливают местонахождение фигурантки.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении.
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
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