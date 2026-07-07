В Ставрополе ищут женщину, угрожавшую ребенку проколоть колесо велосипеда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина в Ставрополе угрожала ребенку ножом на улице 50 лет ВЛКСМ.
- Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), прокуратура организовала проверку.
ПЯТИГОРСК, 7 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина с ножом угрожала ребенку в Ставрополе, сообщило СУСК РФ по Ставропольскому краю.
"На улице 50 лет ВЛКСМ города Ставрополя женщина, раздраженная шумом играющих во дворе многоквартирного дома детей, достала имеющийся при ней нож и, направившись в сторону одного из несовершеннолетних, угрожала проколоть колеса его велосипеда", – говорится в сообщении.
Сотрудники СК работают с очевидцами и устанавливают местонахождение фигурантки.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", – говорится в сообщении.
Прокуратура Ставропольского края организовала проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.
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