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Аксаков допустил паузу в снижении ключевой ставки ЦБ в июле - РИА Новости, 07.07.2026
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07:28 07.07.2026
Аксаков допустил паузу в снижении ключевой ставки ЦБ в июле

Аксаков допустил паузу в снижении ключевой ставки Банка России в июле

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижения ключевой ставки Банка России на 0,25 процентного пункта или паузы на следующем заседании ЦБ.
  • По итогам 2026 года депутат рассчитывает на снижение ключевой ставки до 12%.
  • ЦБ РФ на последнем заседании 19 июня снизил ключевую ставку девятый раз подряд на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижение ключевой ставки Банка России на 0,25 процентного пункта или паузу на следующем заседании ЦБ, а по итогам года рассчитывает на снижение ставки до 12%. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
"Либо не будут понижать ключевую ставку, либо ее снизят на 0,25 п.п., как это делали на последнем заседании", - считает Аксаков.
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По итогам 2026 года депутат ожидает ключевую ставку на уровне 12%.
"Я пока надеюсь, что 12% (будет по итогам года - ред.) ключевая. Хотя я раньше предполагал и до 10% снижение, но внешние факторы сейчас наибольшее влияние оказывают на инфляционный процесс... Если 12% будет, то это хороший показатель", - подытожил он.
ЦБ РФ на последнем заседании 19 июня ожидаемо снизил ключевую ставку – девятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. При этом большинство опрошенных аналитиков прогнозировали снижение на 0,5 процентного пункта - до 14%. Президент России Владимир Путин 10 июня заявлял, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля.
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ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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