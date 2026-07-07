Аксаков допустил паузу в снижении ключевой ставки ЦБ в июле

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижение ключевой ставки Банка России на 0,25 процентного пункта или паузу на следующем заседании ЦБ, а по итогам года рассчитывает на снижение ставки до 12%. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

"Я пока надеюсь, что 12% (будет по итогам года - ред.) ключевая. Хотя я раньше предполагал и до 10% снижение, но внешние факторы сейчас наибольшее влияние оказывают на инфляционный процесс... Если 12% будет, то это хороший показатель", - подытожил он.