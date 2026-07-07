В США грозят Ирану последствиями за действия в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский чиновник заявил, что действия Тегерана в Ормузском проливе абсолютно неприемлемы и повлекут за собой «последствия».

Катарский танкер Al Rakayyat пытался пройти через Ормузский пролив при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений со стороны Ирана.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 22 июня выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с иранской нефтью и нефтепродуктами.

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Действия Тегерана в Ормузском проливе абсолютно неприемлемы и повлекут за собой "последствия", заявил американский чиновник, отметив при этом, что США продолжают добросовестно работать над итоговым соглашением по безопасности.

Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники сообщала, что катарский танкер Al Rakayyat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений.

« "Действия Ирана в (Ормузском - ред.) проливе были абсолютно неприемлемы для Соединенных Штатов и повлекут за собой последствия. Наши переговорщики продолжают добросовестно работать над итоговым соглашением", - цитирует журналист портала Axios Барак Равид слова неназванного американского чиновника.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 22 июня выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов.