США не исключили возможность производства ракет для Patriot за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США не исключают возможность производства ракет PAC-3 Patriot за пределами страны.
- Ракеты PAC-3 используются украинскими военными в составе комплексов Patriot.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США не исключают возможность производства ракет PAC-3 Patriot компании Lockheed Martin за пределами страны, заявил заместитель министра войны Штатов Майкл Даффи.
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"Мы абсолютно оставляем открытой возможность производства за пределами США", - сказал он в Анкаре, отвечая на вопрос, допускает ли он производство PAC-3 вне Соединенных Штатов. Слова чиновника приводит агентство Рейтер.
PAC-3 относится к современным ракетам для зенитных ракетных комплексов Patriot, производимых американской компанией Lockheed Martin.
Ракеты PAC-3 используются украинскими военными в составе комплексов Patriot. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров Вашингтона за зависимость от американской военной помощи и недостаточные расходы на собственную оборону.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.