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США не исключили возможность производства ракет для Patriot за рубежом - РИА Новости, 07.07.2026
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16:09 07.07.2026
США не исключили возможность производства ракет для Patriot за рубежом

США допускают возможность производства ракет PAC-3 Patriot за пределами страны

© U.S. ArmyЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© U.S. Army
Зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США не исключают возможность производства ракет PAC-3 Patriot за пределами страны.
  • Ракеты PAC-3 используются украинскими военными в составе комплексов Patriot.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США не исключают возможность производства ракет PAC-3 Patriot компании Lockheed Martin за пределами страны, заявил заместитель министра войны Штатов Майкл Даффи.
«

"Мы абсолютно оставляем открытой возможность производства за пределами США", - сказал он в Анкаре, отвечая на вопрос, допускает ли он производство PAC-3 вне Соединенных Штатов. Слова чиновника приводит агентство Рейтер.

PAC-3 относится к современным ракетам для зенитных ракетных комплексов Patriot, производимых американской компанией Lockheed Martin.
Ракеты PAC-3 используются украинскими военными в составе комплексов Patriot. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров Вашингтона за зависимость от американской военной помощи и недостаточные расходы на собственную оборону.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
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