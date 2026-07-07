Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США обсуждают с Германией совместное производство ракет NASAMS - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 07.07.2026
СМИ: США обсуждают с Германией совместное производство ракет NASAMS

Reuters: США обсуждают с Европой совместное производство ракет NASAMS

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ведут переговоры с Германией и другими европейскими странами о совместном производстве ракет AIM-120 AMRAAM и создании объекта техобслуживания ракет PAC-3 в Европе.
  • Реализация проектов по совместному производству позволит высвободить производственные мощности на заводах Raytheon и Lockheed Martin в США и нарастить военное производство в Штатах.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. США обсуждают с Германией и другими европейскими странами совместное производство ракет к зенитным ракетным комплексам NASAMS в Европе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"США ведут переговоры с Германией и другими европейскими странами о налаживании совместного производства ракет AIM-120 AMRAAM компании Raytheon, а также о создании объекта техобслуживания ракет PAC-3 компании Lockheed к системам Patriot в Европе", - говорится в публикации.
Ракеты AIM-120 также используются американскими истребителями F-16.
Реализация этих проектов позволит высвободить производственные мощности на заводах Raytheon и Lockheed Martin в США и таким образом нарастить военное производство в самих Штатах, отмечается в материале агентства.
Участники бразильской преступной группировки PCC - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
МИД Бразилии допустил возможность применения США военной силы
Вчера, 06:16
 
В миреСШАГерманияЕвропаRaytheonLockheed MartinF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала