США грозит новая волна экстремальной жары, считает климатолог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский климатолог Кристина Даль заявила, что в ближайшие месяцы США могут столкнуться с новыми волнами экстремальной жары.
- Жара, охватившая значительную часть США на прошлой неделе, начала спадать, но новая волна может сформироваться на следующей неделе на западе и юго-востоке страны.
- Жаркая и сухая погода повышает риск лесных пожаров, особенно на западе США.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американцев в ближайшие месяцы, вероятно, ждут новые волны экстремальной жары, которые могут оказаться сильнее уже пережитых, заявила РИА Новости авторитетный американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.
"В Северном полушарии сейчас только середина лета, поэтому маловероятно, что в ближайшие пару месяцев мы не увидим новых волн экстремальной жары", - сказала Даль.
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По словам климатолога, жара, охватившая значительную часть США за последнюю неделю, уже начала спадать, однако прогнозы свидетельствуют, что новая волна экстремально высоких температур может сформироваться уже на следующей неделе на западе и юго-востоке страны.
"Это особенно тревожно для западной части США, где исторически засушливые условия последних шести-девяти месяцев усилили риск лесных пожаров и способствовали возникновению ряда пожаров, которые сейчас бушуют по всему региону", - добавила собеседница агентства.
Даль предупредила, что сохранение жаркой и сухой погоды может еще сильнее повысить риск лесных пожаров.
В последние недели сильная жара и штормовая погода уже создавали нагрузку на американскую инфраструктуру. В Нью-Йорке температура воздуха в прошлый четверг поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд городов на Восточном побережье США отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости из-за жары, а в субботу не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальных температур и штормов.