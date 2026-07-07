США грозит новая волна экстремальной жары, считает климатолог

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский климатолог Кристина Даль заявила, что в ближайшие месяцы США могут столкнуться с новыми волнами экстремальной жары.

Жара, охватившая значительную часть США на прошлой неделе, начала спадать, но новая волна может сформироваться на следующей неделе на западе и юго-востоке страны.

Жаркая и сухая погода повышает риск лесных пожаров, особенно на западе США.

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американцев в ближайшие месяцы, вероятно, ждут новые волны экстремальной жары, которые могут оказаться сильнее уже пережитых, заявила РИА Новости авторитетный американский климатолог, вице-президент центра Climate Central Кристина Даль.

"В Северном полушарии сейчас только середина лета, поэтому маловероятно, что в ближайшие пару месяцев мы не увидим новых волн экстремальной жары", - сказала Даль.

По словам климатолога, жара, охватившая значительную часть США за последнюю неделю, уже начала спадать, однако прогнозы свидетельствуют, что новая волна экстремально высоких температур может сформироваться уже на следующей неделе на западе и юго-востоке страны.

"Это особенно тревожно для западной части США, где исторически засушливые условия последних шести-девяти месяцев усилили риск лесных пожаров и способствовали возникновению ряда пожаров, которые сейчас бушуют по всему региону", - добавила собеседница агентства.

Даль предупредила, что сохранение жаркой и сухой погоды может еще сильнее повысить риск лесных пожаров.