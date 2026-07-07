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Стало известно, сколько заработала американская компания на БПЛА для Киева - РИА Новости, 07.07.2026
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05:28 07.07.2026
Стало известно, сколько заработала американская компания на БПЛА для Киева

РИА Новости: AeroVironment с 2020 года заработал $1,5 млрд на украинских дронах

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2020 года американский оборонный подрядчик AeroVironment обеспечил себе контракты на сумму примерно в 1,5 миллиарда долларов на дронах, используемых Киевом.
  • С 2022 по 2025 год компания получила несколько контрактов на поставки дронов Puma для Украины и их модернизацию общей суммой 410,6 миллиона долларов.
  • Исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби подтвердил, что тысячи дронов Switchblade используются Киевом, при этом производство этих дронов получило инвестиции США в размере 1,14 миллиарда долларов.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский оборонный подрядчик AeroVironment с 2020 года обеспечил себе контракты на сумму примерно в 1,5 миллиарда долларов на дронах, используемых Киевом, выяснило РИА Новости, проанализировав реестр госзакупок США.
Первые контракты компания получила еще в апреле 2022 года, когда Белый дом объявил разведывательные дроны Puma и беспилотник-камикадзе Switchblade ключевыми элементами американской военной помощи Украине.
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С 2022 по 2025 год компания получила несколько контрактов на поставки дронов Puma для Украины и их модернизацию общей суммой 410,6 миллиона долларов, следует из изученных РИА Новости документов.
Параллельно США вложили 1,14 миллиарда долларов в производство дронов Switchblade. Формально эти соглашения направлены преимущественно на восполнение собственных арсеналов Пентагона. Однако исполнительный директор AeroVironment Вахид Наваби еще в апреле 2024 года подтвердил, что тысячи таких аппаратов используются Киевом.
Деньги на Switchblade шли через два канала, включая контракт на 734,5 миллиона по программе LASSO, рассчитанной до августа 2029 года. В рамках этой программы одноразовые беспилотники поставляют не только Украине, но и другим союзникам США, включая Австралию, Литву и Канаду.
В середине июня российские силовые структуры сообщали РИА Новости, что западные военные магнаты получают колоссальные сверхдоходы от продолжающихся боевых действий на Украине, что объясняет их заинтересованность в затягивании конфликта.
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