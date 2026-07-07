Рейтинг@Mail.ru
В США заинтересовались здоровьем ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 07.07.2026 (обновлено: 09:19 07.07.2026)
В США заинтересовались здоровьем ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

РИА Новости: США хотят изучить здоровье украинских ликвидаторов аварии на ЧАЭС

© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкГруппа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в медиабанк
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальные институты здравоохранения США ищут подрядчиков для исследования состояния здоровья украинских ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
  • Цель контракта — обновление демографических, клинических и эпидемиологических данных через почтовый опрос и пассивное наблюдение.
  • Уведомление опубликовано для определения наличия среди предприятий малого бизнеса организаций, способных выполнить такую работу, и формата будущего сотрудничества.
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Национальные институты здравоохранения США ищут потенциальных подрядчиков для продолжения исследования состояния здоровья украинских ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, следует из правительственных документов, которые изучило РИА Новости.
«
"Конкретная цель будущего контракта заключается в поддержании группы ликвидаторов, участвующих в исследовании, путем обновления демографических, клинических и эпидемиологических данных через почтовый опрос и пассивное наблюдение через связь с Национальным канцер-регистром Украины и государственным Чернобыльским реестром", — говорится в документах.
Флаг США на Капитолии - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
"Признали очевидное". Почему США наконец согласились с Россией по Украине
19 июня, 08:00
При этом речь пока не идет о полноценном тендере. Уведомление опубликовано, чтобы понять, есть ли среди компаний малого бизнеса организации, способные выполнить такую работу, и определить формат будущего сотрудничества.
В документе отмечается, что в ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали около 150 тысяч человек, в основном мужчин, проживавших на Украине. Национальный институт рака США совместно с украинским профильным центром хочет продолжить наблюдение за группой из 10 965 ликвидаторов, чтобы изучать возможные последствия радиационного воздействия на их здоровье.
Потенциальный подрядчик должен будет обновлять данные участников исследования: жив ли человек, где он сейчас находится, какие у него есть медицинские данные, а также выявлялись ли у него онкологические или другие заболевания. Эти сведения планируется уточнять через почтовые опросы и сверять с украинскими базами данных о случаях рака и пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Минобороны прокомментировало публикации в США о биолабораториях на Украине
19 июня, 13:09
Подрядчик также должен будет ежегодно обновлять информацию как минимум по двум тысячам участников, поддерживать базы данных и помогать исследователям Национального института рака США в подготовке научных материалов. В документе отдельно подчеркивается, что в Штаты не должны передаваться персональные данные участников, включая их имена.
Ориентировочный срок возможных работ указан с 1 июля 2027 года по 30 июня 2032 года: один базовый год и четыре возможных годовых продления.
Аварии на Чернобыльской АЭС, случившаяся 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Станция расположена примерно в 15 километрах от города Чернобыля в Киевской области. Сильнее всех пострадала Белоруссия: территория радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Экс-дипломат объяснил, почему США размещали биолаборатории на Украине
19 мая, 05:02
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала