В США заинтересовались здоровьем ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальные институты здравоохранения США ищут подрядчиков для исследования состояния здоровья украинских ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Цель контракта — обновление демографических, клинических и эпидемиологических данных через почтовый опрос и пассивное наблюдение.

Уведомление опубликовано для определения наличия среди предприятий малого бизнеса организаций, способных выполнить такую работу, и формата будущего сотрудничества.

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Национальные институты здравоохранения США ищут потенциальных подрядчиков для продолжения исследования состояния здоровья украинских ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, следует из правительственных документов, которые изучило РИА Новости.

« "Конкретная цель будущего контракта заключается в поддержании группы ликвидаторов, участвующих в исследовании, путем обновления демографических, клинических и эпидемиологических данных через почтовый опрос и пассивное наблюдение через связь с Национальным канцер-регистром Украины и государственным Чернобыльским реестром", — говорится в документах.

При этом речь пока не идет о полноценном тендере. Уведомление опубликовано, чтобы понять, есть ли среди компаний малого бизнеса организации, способные выполнить такую работу, и определить формат будущего сотрудничества.

В документе отмечается, что в ликвидации аварии на ЧАЭС участвовали около 150 тысяч человек, в основном мужчин, проживавших на Украине. Национальный институт рака США совместно с украинским профильным центром хочет продолжить наблюдение за группой из 10 965 ликвидаторов, чтобы изучать возможные последствия радиационного воздействия на их здоровье.

Потенциальный подрядчик должен будет обновлять данные участников исследования: жив ли человек, где он сейчас находится, какие у него есть медицинские данные, а также выявлялись ли у него онкологические или другие заболевания. Эти сведения планируется уточнять через почтовые опросы и сверять с украинскими базами данных о случаях рака и пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Подрядчик также должен будет ежегодно обновлять информацию как минимум по двум тысячам участников, поддерживать базы данных и помогать исследователям Национального института рака США в подготовке научных материалов. В документе отдельно подчеркивается, что в Штаты не должны передаваться персональные данные участников, включая их имена.

Ориентировочный срок возможных работ указан с 1 июля 2027 года по 30 июня 2032 года: один базовый год и четыре возможных годовых продления.