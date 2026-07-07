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Историк напомнил, что США и Россия не раз преодолевали кризис в отношениях - РИА Новости, 07.07.2026
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03:22 07.07.2026
Историк напомнил, что США и Россия не раз преодолевали кризис в отношениях

Историк Фоглсонг: США и Россия способны преодолевать взаимное недоверие

© РИА Новости / Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Флаги России и США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Историк американо-российских отношений Дэвид Фоглсонг заявил, что Вашингтон и Москва способны преодолевать взаимное недоверие.
  • Он привел примеры преодоления недоверия в прошлом, такие как взаимодействие Сталина и Рузвельта, Кеннеди и Хрущева.
  • Фоглсонг считает, что самым опасным мифом в отношениях между США и Россией является вера в способность влиять на внутренние процессы друг друга.
ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. История российско-американских отношений показывает, что Вашингтон и Москва способны преодолевать взаимное недоверие, заявил РИА Новости историк американо-российских отношений Ратгерского университета в США Дэвид Фоглсонг.
"Взаимное недоверие сейчас очень сильно. Но прошлое дает множество примеров преодоления недоверия, например, Сталин и Рузвельт после пакта Молотова-Риббентропа, Кеннеди и Хрущев после Карибского кризиса 1962 года, а также представители американской и советской общественной дипломатии в 1980-х годах, несмотря на войну в Афганистане", - сказал Фоглсонг.
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По мнению историка, самым опасным мифом в отношениях между США и Россией является вера в способность влиять на внутренние процессы друг друга.
"Многие люди в обеих странах преувеличивали свою способность положительно влиять на ход событий в другой стране. Это нередко приводило к разочарованию и обидам", - сказал Фоглсонг, отвечая на соответствующий вопрос.
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