Историк напомнил, что США и Россия не раз преодолевали кризис в отношениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Историк американо-российских отношений Дэвид Фоглсонг заявил, что Вашингтон и Москва способны преодолевать взаимное недоверие.

Он привел примеры преодоления недоверия в прошлом, такие как взаимодействие Сталина и Рузвельта, Кеннеди и Хрущева.

Фоглсонг считает, что самым опасным мифом в отношениях между США и Россией является вера в способность влиять на внутренние процессы друг друга.

ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. История российско-американских отношений показывает, что Вашингтон и Москва способны преодолевать взаимное недоверие, заявил РИА Новости историк американо-российских отношений Ратгерского университета в США Дэвид Фоглсонг.

"Взаимное недоверие сейчас очень сильно. Но прошлое дает множество примеров преодоления недоверия, например, Сталин и Рузвельт после пакта Молотова-Риббентропа, Кеннеди и Хрущев после Карибского кризиса 1962 года, а также представители американской и советской общественной дипломатии в 1980-х годах, несмотря на войну в Афганистане", - сказал Фоглсонг.

По мнению историка, самым опасным мифом в отношениях между США Россией является вера в способность влиять на внутренние процессы друг друга.

"Многие люди в обеих странах преувеличивали свою способность положительно влиять на ход событий в другой стране. Это нередко приводило к разочарованию и обидам", - сказал Фоглсонг, отвечая на соответствующий вопрос.

Соединенные Штаты отмечают 250-летие своего основания, которое традиционно празднуется 4 июля - в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии.