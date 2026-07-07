Краткий пересказ от РИА ИИ Райнер Браун, бывший сопредседатель Международного бюро мира, считает, что закупки американского оружия Европой усугубляют ее зависимость от США.

Европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на 300 миллиардов долларов.

По мнению Брауна, Европа остается зависимой от США в сфере военных и оружейных технологий, несмотря на попытки создать собственную оборонную промышленность.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дальнейшие закупки американского оружия Европой только усугубляют ее "вассальную" зависимость от США, такое мнение высказал РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Генсек НАТО Марк Рютте в интервью Financial Times ранее заявил, что европейские страны НАТО и Канада разместили заказы у предприятий американского военно-промышленного комплекса примерно на 300 миллиардов долларов.

"Требование (президента США Дональда ) Трампа и предложение Рютте закупать в США дополнительное вооружение еще на 300 миллиардов - это лишь продолжение того факта, что Европа зависит от США в сфере военных и оружейных технологий. И эта зависимость усугубляется за счет масштабных дальнейших закупок, прежде всего оружия двойного назначения и способного нести ядерный заряд, что многократно увеличивает опасность для Европы", - заявил Браун.

По словам эксперта, Европа остается зависимой от США, даже несмотря на попытки создать собственную европейскую оборонную промышленность, способную самостоятельно обеспечивать отдельные сегменты. Он подчеркнул, что в рамках НАТО она присутствует в любом случае, поскольку без американских спутниковых систем, а также систем боевого управления и контроля ведение войны просто немыслимо.

"Европа по-прежнему находится в глубочайшей зависимости, и ее вассальная роль при Трампе только усугубляется", - заключил эксперт.