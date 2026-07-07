Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области.

Вооруженные силы РФ продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Средства ПВО за сутки уничтожили значительное количество дронов, управляемых авиабомб, снарядов HIMARS и других вооружений ВСУ.

Безвозвратные потери ВСУ, включая убитых, пленных и инвалидов, могут превышать 2 миллиона человек, такое мнение высказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Попытка атаки БПЛА на Москву стала самой массированной за два года, следует из подсчетов РИА Новости.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские войска освободили село Петро-Ивановка в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ продолжают работу по освобождению новых регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Помимо этого, средства ПВО за сутки уничтожили 797 дронов, 11 управляемых авиабомб, 27 снарядов HIMARS и две управляемые ракеты "Нептун" ВСУ. Также силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника.

Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, энергетики и логистическим центрам, используемым ВСУ.

Кроме того, ВСУ за сутки потеряли 1540 военнослужащих.

Успехи на СВО

Российские военнослужащие освободили Петро-Ивановку в Харьковской области, заранее деморализовав личный состав противника, сообщило Минобороны России.

Обстановка в небе над Константиновкой находится под контролем Вооруженных сил России, сообщил на видео Минобороны РФ командир зенитно-ракетной батареи 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Памир.

Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили не менее 10 наземных роботов, с помощью которых ВСУ пытались доставлять в Дружковку, Алексеево-Дружковку и Куртовку провизию и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск РФ "Север" поразили семь радиолокационных станций ВСУ на харьковском направлении, нанеся удары в течение пяти минут после обнаружения целей, сообщил РИА Новости командир батареи с позывным Дарвин.

Вооруженные силы Российской Федерации за 12 дней уничтожили более 35 автозаправочных станций, использовавшихся в интересах ВСУ, следует из данных Минобороны РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Специалисты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск РФ "Север" за первую неделю июля сожгли 15 единиц автомобильной техники ВСУ в Харьковской области, используя дроны на радио- и оптоволоконном управлении, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Российские группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" поразили за сутки 98 пунктов управления беспилотниками, следует из заявлений начальников пресс-центров этих группировок.

Операторы беспилотных систем дивизии 14-го армейского корпуса "Севера" в июне уничтожили более 140 украинских беспилотников в Харьковской области, сорвав попытки атак на гражданскую инфраструктуру приграничья, сообщил РИА Новости командир с позывным Сват.

Вооруженные силы РФ нанесли удары по автозаправочным станциями и цистернам с топливом в населенных пунктах подконтрольной ВСУ части ДНР, в том числе и в Краматорске, сообщило Минобороны России.

Российский боец группировки войск "Восток" с позывным Боцман в ходе освобождения населенного пункта Копани в Запорожской области за 40 минут уничтожил около десяти FPV-дронов ВСУ.

Российские Вооруженные силы ударами беспилотников "Герань" поразили четыре локомотива и более 10 грузовиков в Днепропетровской области и Харькове, сообщили в Минобороны РФ.

Работа российской армии по созданию буферной зоны продолжается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У Киева дела плохи

Безвозвратные потери ВСУ, которые включают не только убитых, но также пленных и инвалидов, могут превышать 2 миллиона человек, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Более сотни автономных вездеходов американской компании Forterra были задействованы на Украине в течение последних девяти месяцев, но некоторые из них уже были потеряны из-за их неподготовленности к особенностям местности и неожиданным атакам, пишет издание TechCrunch.

Боевики ВСУ во время боев за населенный пункт Копани в Запорожской области наносили удары FPV-дронами по своим сослуживцам, которые пытались отступить с позиций, рассказал РИА Новости штурмовик группировки войск РФ "Восток" с позывным Мягкий.

Украинские пограничники бежали из населенного пункта Копани в Запорожской области, оставляя на позициях бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" ВС РФ, командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты с позывным Кир.

На одном из учебных полигонов ВСУ в Сумской области Украины зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях во время боевого слаживания, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства подчеркнул, что с начала месяца произошло более десяти смертей насильно мобилизованных украинцев, которые просто не выдержали физических нагрузок.

Зверство ВСУ

Попытка атаки БПЛА на Москву с вечера понедельника по утро вторника, когда в направлении столичного региона летело более 430 беспилотников, стала самой массированной за два года, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным.

Украинские солдаты убивали гражданское население поселка городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, который находится под контролем ВСУ, ударами дронов, а польские наемники обстреливали поселок из минометов, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта.

Свыше 200 населенных пунктов обесточены в 11 округах Херсонской области, идут восстановительные работы, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

В Крыму 20 городов и районов остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, сообщила пресс-служба энергоснабжающей организации республики ГУП "Крымэнерго".

Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 159 украинских беспилотников, 78 из которых - БПЛА самолетного типа, 56 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Бессмысленно надеяться, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагирует на преступления ВСУ, включая теракт в Старобельске, рассказал РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя.

Двести семьдесят мирных жителей пострадали с 29 июня по 5 июля в России от атак ВСУ, 38 погибли, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Бойцы группировки войск "Восток" при зачистке позиций ВСУ в Запорожской области все чаще обнаруживают среди оставленных вещей украинские орфографические словари, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Утес. В феврале 2025 года спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская, которую Киев вынудил служить в нацгвардии Украины, рассказывала РИА Новости, что командование украинской армии в приоритетном порядке отправляет "на убой" подразделения ВСУ, сформированные из русскоязычных жителей подконтрольных Киеву территорий.

Киев по-прежнему отказывается забирать тела погибших в Константиновке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о статусе Константиновки, заявил, что лучшим ответом является приглашение Минобороны РФ к Украине приехать и забрать тела погибших.

Украина, отказавшись забирать тела погибших в Константиновке, подтверждает, что ни живые, ни мертвые ей не нужны, отметил он.

Украинские беженцы расклеили плакаты с Бандерой в Польше

Украинские беженцы накануне Дня памяти жертв Волынской резни, который приходится на 11 июля, расклеили в Польше плакаты с портретами главаря "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степана Бандеры, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.

Запад накачивает Украину оружием

Прибалты "играют с огнем", предоставляя свою территорию для враждебных действий против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Возможное решение о выделении нового пакета помощи Украине по итогам саммита НАТО в Анкаре вызовет негативную реакцию населения входящих в альянс стран Евросоюза, высказал мнение в комментарии РИА Новости депутат турецкого парламента от оппозиционной партии DEM Синан Чифтъюрек.

Постоянные просьбы Украины о новых видах вооружений не могут помешать продолжать СВО до достижения целей России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Большая часть вооружения, которое Украина использует для ударов по мирному населению, поступает Киеву с Запада, говорится в еженедельном докладе посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Киевские власти использовали наемников на херсонском направлении как инструмент пропаганды, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо

Заявления НАТО о том, что альянс не воюет с Россией - от лукавого, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что наращивание военного производства в странах НАТО ставит целью накачивать режим Владимира Зеленского до последнего