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Солнцев: в Оренбуржье приступили к строительству технопарка "Победа" - РИА Новости, 07.07.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:21 07.07.2026
Солнцев: в Оренбуржье приступили к строительству технопарка "Победа"

Солнцев: в Оренбуржье начали строительство промышленного технопарка "Победа"

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Евгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) /
Евгений Солнцев. Архивное фото
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УФА, 7 июл – РИА Новости. Промышленный технопарк обратного инжиниринга "Победа" начали строить в селе Южный Урал Оренбургского района, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Приступаем к строительству промышленного технопарка обратного инжиниринга "Победа" в селе Южный Урал Оренбургского района. Уже подписано пять соглашений с резидентами", - сказал Евгений Солнцев.
Он отметил, что это один из стратегически важных центров развития производственного сектора Оренбургской области.
"Напомню, его строительство поддержано Минэкономразвития России, благодаря этому получено федеральное финансирование. Это один из результатов нашей совместной работы за прошлый год. В технопарк войдут вновь созданные высокотехнологичные предприятия. Планируем, что технопарк станет площадкой для производства медицинских изделий, промышленных металлоконструкций и пищевого оборудования. По мере привлечения новых резидентов номенклатура товаров будет расширяться", - сказал губернатор.
Общая площадь застройки составит 2 гектара, а площадь возводимых объектов превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Проект рассчитан на долгосрочное развитие: к 2036 году в технопарке планируется создать более 200 рабочих мест на 12 предприятиях‑резидентах, которые смогут рассчитывать на льготные условия при использовании инфраструктуры технопарка, добавил Евгений Солнцев.
"Создание новых инфраструктурных проектов соответствует задачам, поставленным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это значимый для нас шаг в развитии региональной экономики и повышении инвестиционной активности. Все это – приоритет стратегии развития Оренбургской области", - сказал губернатор Оренбуржья.
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбургский район
 
 
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