Солнцев: в Оренбуржье приступили к строительству технопарка "Победа"

УФА, 7 июл – РИА Новости. Промышленный технопарк обратного инжиниринга "Победа" начали строить в селе Южный Урал Оренбургского района, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Приступаем к строительству промышленного технопарка обратного инжиниринга "Победа" в селе Южный Урал Оренбургского района. Уже подписано пять соглашений с резидентами", - сказал Евгений Солнцев.

Он отметил, что это один из стратегически важных центров развития производственного сектора Оренбургской области.

"Напомню, его строительство поддержано Минэкономразвития России, благодаря этому получено федеральное финансирование. Это один из результатов нашей совместной работы за прошлый год. В технопарк войдут вновь созданные высокотехнологичные предприятия. Планируем, что технопарк станет площадкой для производства медицинских изделий, промышленных металлоконструкций и пищевого оборудования. По мере привлечения новых резидентов номенклатура товаров будет расширяться", - сказал губернатор.

Общая площадь застройки составит 2 гектара, а площадь возводимых объектов превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Проект рассчитан на долгосрочное развитие: к 2036 году в технопарке планируется создать более 200 рабочих мест на 12 предприятиях‑резидентах, которые смогут рассчитывать на льготные условия при использовании инфраструктуры технопарка, добавил Евгений Солнцев.