В Сочи эвакуировали девушек, застрявших на зиплайне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В сочинском Скайпарке эвакуировали двух девушек с аттракциона зиплайн.
- По данным СМИ, одна из девушек — актриса Юлия Франц.
- В пресс-службе Скайпарка сообщили, что работа аттракциона в дождь возможна и эвакуация клиентов с помощью веревки — стандартная процедура.
СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Представитель сочинского Скайпарка сообщил РИА Новости об эвакуации двух девушек, которые, по данным СМИ, застряли на аттракционе зиплайн из-за сильного дождя.
Во вторник ряд СМИ опубликовали видеозапись и фотографии, на которых видны две девушки, повисшие на аттракционе над Ахштырским ущельем. В СМИ утверждают, что одна из девушек на видео - актриса Юлия Франц.
"Наш аттракцион зиплайн может работать в дождь. Хотя погодные условия на видео выглядят не лучшим образом, нарушения правил безопасности допущено не было. Ситуация, когда оператор аттракциона возвращал клиентов с помощью специальной веревки, представляет собой стандартную процедуру", - сообщили в пресс-службе Скайпарка, комментируя РИА Новости видеозапись с застрявшими на аттракционе девушками.
В Скайпарке добавили, что их сотрудники регулярно отрабатывают такую практику и применяют ее при различных погодных условиях.
В парке аттракционов уточнили, что зиплайн приостанавливает работу во время неблагоприятных погодных условий: сильного ветра, града или снегопада, которые могут привести к сбоям. Дождь к неблагоприятным погодным условиям не относится, подчеркнули в Скайпарке.