В Сочи эвакуировали девушек, застрявших на зиплайне

Девушки, застрявшие на аттракционе над Ахштырским ущельем в Сочи

Девушки, застрявшие на аттракционе над Ахштырским ущельем в Сочи

© Кадр видео из соцсетей Девушки, застрявшие на аттракционе над Ахштырским ущельем в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ В сочинском Скайпарке эвакуировали двух девушек с аттракциона зиплайн.

По данным СМИ, одна из девушек — актриса Юлия Франц.

В пресс-службе Скайпарка сообщили, что работа аттракциона в дождь возможна и эвакуация клиентов с помощью веревки — стандартная процедура.

СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Представитель сочинского Скайпарка сообщил РИА Новости об эвакуации двух девушек, которые, по данным СМИ, застряли на аттракционе зиплайн из-за сильного дождя.

Во вторник ряд СМИ опубликовали видеозапись и фотографии, на которых видны две девушки, повисшие на аттракционе над Ахштырским ущельем. В СМИ утверждают, что одна из девушек на видео - актриса Юлия Франц.

"Наш аттракцион зиплайн может работать в дождь. Хотя погодные условия на видео выглядят не лучшим образом, нарушения правил безопасности допущено не было. Ситуация, когда оператор аттракциона возвращал клиентов с помощью специальной веревки, представляет собой стандартную процедуру", - сообщили в пресс-службе Скайпарка, комментируя РИА Новости видеозапись с застрявшими на аттракционе девушками.

В Скайпарке добавили, что их сотрудники регулярно отрабатывают такую практику и применяют ее при различных погодных условиях.