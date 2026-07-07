ПВО сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО сбила более 430 дронов, летевших в сторону Московского региона, сообщил Собянин.
- На подлете к столице уничтожили 36 БПЛА.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Силы ПВО с вечера до шести утра сбили более 430 дронов, летевших в сторону Московского региона, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Большая часть нейтрализована <...> на дальних подступах", — написал он на платформе "Макс".
При этом 36 беспилотников уничтожили на подлете к столице, уточнил Собянин.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18