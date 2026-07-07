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Собственник сауны в Прокопьевске признал вину в пожаре - РИА Новости, 07.07.2026
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10:05 07.07.2026
Собственник сауны в Прокопьевске признал вину в пожаре

Хозяин сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять человек, признал вину

© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramПоследствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Последствия пожара в сауне в Прокопьевске Кемеровской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Прокопьевске суд начал рассмотрение дела о пожаре в сауне, в котором погибли пять подростков.
  • Трое фигурантов дела обвиняются в оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть людей.
  • Собственник сауны признал вину полностью, его брат и администратор вину не признали.
БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Собственник сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе при пожаре погибли 5 подростков, полностью признал вину, его брат, управлявший заведением, и администратор вину не признают, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Во вторник суд в Прокопьевске начал рассмотрение дела о пожаре в сауне. Трое фигурантов дела обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек.
"Собственник сауны вину в предъявленном обвинении признал полностью, его брат и администратор заведения свою вину не признали", - сказали в пресс-службе.
Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в конце января на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. Обвиняемыми стали собственник сауны, его брат, который, по данным СУСК, фактически управлял заведением, и женщина-администратор, в смену которой случился пожар. Мужчин заключили под стражу, администратора - под домашний арест.
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