Собственник сауны в Прокопьевске признал вину в пожаре

БАРНАУЛ, 7 июл – РИА Новости. Собственник сауны в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе при пожаре погибли 5 подростков, полностью признал вину, его брат, управлявший заведением, и администратор вину не признают, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.

"Собственник сауны вину в предъявленном обвинении признал полностью, его брат и администратор заведения свою вину не признали", - сказали в пресс-службе.

Пожар в частной сауне города Прокопьевска произошел в конце января на площади 70 квадратных метров, в результате погибли пять подростков. Из отдыхавшей в сауне компании удалось спастись одной девушке. Обвиняемыми стали собственник сауны, его брат, который, по данным СУСК, фактически управлял заведением, и женщина-администратор, в смену которой случился пожар. Мужчин заключили под стражу, администратора - под домашний арест.