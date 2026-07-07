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У побережья Омана в танкер попал снаряд - РИА Новости, 07.07.2026
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02:46 07.07.2026 (обновлено: 06:03 07.07.2026)
У побережья Омана в танкер попал снаряд

UKMO: в Омане после попадания снаряда загорелся танкер

© Фото : Merivartiosto - SLMV/XТанкер Eagle S
Танкер Eagle S - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Merivartiosto - SLMV/X
Танкер Eagle S. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В восьми милях от побережья Омана в левый борт танкера попал неизвестный снаряд.
  • Возгорание на судне началось после попадания снаряда, пострадавших и разлива нефти нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении, в восьми милях от побережья Омана, после попадания на судне начался пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Получено сообщение об инциденте в восьми морских милях (примерно 14 километров - ред.) к востоку от (населенного пункта - ред.) Лимах, Оман. Танкер сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что привело к возгоранию", - сообщило управление.
По данным UKMTO, пострадавших и разлива нефти нет.
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