У побережья Омана в танкер попал снаряд

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении, в восьми милях от побережья Омана, после попадания на судне начался пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).