У побережья Омана в танкер попал снаряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В восьми милях от побережья Омана в левый борт танкера попал неизвестный снаряд.
- Возгорание на судне началось после попадания снаряда, пострадавших и разлива нефти нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестный снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении, в восьми милях от побережья Омана, после попадания на судне начался пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"Получено сообщение об инциденте в восьми морских милях (примерно 14 километров - ред.) к востоку от (населенного пункта - ред.) Лимах, Оман. Танкер сообщил о попадании неизвестного снаряда в левый борт, что привело к возгоранию", - сообщило управление.
По данным UKMTO, пострадавших и разлива нефти нет.