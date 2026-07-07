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В Самарской области при ремонте трубопровода погибли два человека - РИА Новости, 07.07.2026
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15:19 07.07.2026
В Самарской области при ремонте трубопровода погибли два человека

СК: в Самарской области при ремонте трубопровода погибли два человека

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самарской области при ремонте трубопровода на предприятии погибли два человека.
  • Один пострадавший госпитализирован.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии при ремонте трубопровода на предприятии в Самарской области, один пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.
"Сегодня на территории предприятия в Кинельском районе при производстве ремонтных работ на трубопроводе погибли двое рабочих, еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что сотрудники СК выехали на место происшествия.
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ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКинельский район
 
 
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