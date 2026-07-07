В Самарской области при ремонте трубопровода погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самарской области при ремонте трубопровода на предприятии погибли два человека.
- Один пострадавший госпитализирован.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два человека погибли в результате аварии при ремонте трубопровода на предприятии в Самарской области, один пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.
"Сегодня на территории предприятия в Кинельском районе при производстве ремонтных работ на трубопроводе погибли двое рабочих, еще один мужчина доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что сотрудники СК выехали на место происшествия.
На Эльбрусе погиб незарегистрированный альпинист
6 июля, 14:55