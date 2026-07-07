В Казани возбудили дело после гибели сапбордиста

Краткий пересказ от РИА ИИ В акватории Волги у поселка Октябрьский девушка на гидроцикле без прав на управление речным транспортом наехала на троих мужчин на сапборде, в результате чего один из них утонул.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По уголовному делу готовятся к назначению судебные экспертизы, проводятся допросы, устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.

КАЗАНЬ, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено после гибели на Волге под Казанью сапбордиста, которого сбила девушка на гидроцикле, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее Центральное МСУТ СК России сообщило, что 6 июля около 15.30 в акватории Волги у поселка Октябрьский 22-летняя женщина без прав на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, наехала на троих мужчин на сапборде. Они упали в воду, двоим удалось выбраться на берег, 35-летний мужчина утонул. Его тело спасатели обнаружили в 80 метрах от берега на глубине 6,5 метра.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая и погибший отдыхали в одной компании. Молодая женщина, получившая гидроцикл от одного из мужчин в их компании, совершила незаконную самостоятельную поездку на гидроцикле и в момент его парковки в результате неосторожного маневра сбила сапборд. Погибший мужчина в момент происшествия получил удар по голове.