Синоптик назвала москвичам лучшее время для наблюдения радуги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что наблюдать радугу в Москве на этой неделе лучше всего во второй половине дня и ближе к вечеру.
- По словам Макаровой, благодаря неустойчивой погоде, ливневым кратковременным дождям и температуре воздуха не выше +22 градусов в будние дни и +28 градусов в выходные, москвичи смогут увидеть радуги.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Наблюдать радугу жителям столицы на этой неделе лучше всего во второй половине дня и ближе к вечеру, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"На этой неделе радуги в Москве чаще всего можно увидеть во второй половине дня, ближе к вечеру - в тот момент, когда солнце начинает опускаться к горизонту", - пояснила синоптик.
По словам Макаровой, именно благодаря неустойчивой погоде в мегаполисе на этой неделе москвичи смогут насладиться красотой природного явления.
Она напомнила, что ливневые кратковременные дожди в столице ожидаются на протяжении всей недели, а температура воздуха при этом в будние дни не будет превышать +22 градусов, а в выходные не более +28 градусов тепла.