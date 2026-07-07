Синоптик назвала москвичам лучшее время для наблюдения радуги

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Наблюдать радугу жителям столицы на этой неделе лучше всего во второй половине дня и ближе к вечеру, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она напомнила, что ливневые кратковременные дожди в столице ожидаются на протяжении всей недели, а температура воздуха при этом в будние дни не будет превышать +22 градусов, а в выходные не более +28 градусов тепла.