Краткий пересказ от РИА ИИ
- На этой неделе в Москве ожидаются кратковременные ливни и грозы.
- Во время ливней возможны резкие, но временные колебания температуры.
- К выходным температура повысится, а осадки будут небольшими.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Летняя неустойчивая погода принесет в столицу на этой неделе кратковременные ливни и грозы, но, как пел кот Леопольд, "неприятность эту мы переживем", заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Летний неустойчивый характер погоды принесет в Москву кратковременные, преимущественно умеренные осадки, легкое понижение температуры, местами ливневые дожди и грозы, но отчаиваться москвичам не стоит, так как в выходные температура повысится, а осадки будут небольшими. Вспомните песню кота Леопольда в мультфильме: "Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем", - отметила синоптик.
По словам Макаровой, во время ливневых дождей в столице на этой неделе, возможны резкие, но временные колебания температуры.
"Перед осадками воздух может прогреваться до плюс 25 градусов в Москве, а после прохождения сильного дождя температура нередко снижается примерно на 8 градусов. Спустя час‑два показатели обычно возвращаются к прежним значениям", - пояснила она.
Синоптик добавила, что такие колебания температуры летом являются совершенно нормальным проявлением конвективных процессов в атмосфере, на которые москвичам не стоит злиться. "Мелкий дождь бьет в окно, хмурится природа, но известно давно - нет плохой погоды", - снова процитировала советский мультфильм "Приключения кота Леопольда" специалист Гидрометцентра.