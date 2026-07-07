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Синоптик процитировала кота Леопольда, описывая московскую погоду - РИА Новости, 07.07.2026
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08:28 07.07.2026
Синоптик процитировала кота Леопольда, описывая московскую погоду

Синоптик Макарова: кратковременные ливни и грозы в Москве пройдут в выходные

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На этой неделе в Москве ожидаются кратковременные ливни и грозы.
  • Во время ливней возможны резкие, но временные колебания температуры.
  • К выходным температура повысится, а осадки будут небольшими.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Летняя неустойчивая погода принесет в столицу на этой неделе кратковременные ливни и грозы, но, как пел кот Леопольд, "неприятность эту мы переживем", заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Летний неустойчивый характер погоды принесет в Москву кратковременные, преимущественно умеренные осадки, легкое понижение температуры, местами ливневые дожди и грозы, но отчаиваться москвичам не стоит, так как в выходные температура повысится, а осадки будут небольшими. Вспомните песню кота Леопольда в мультфильме: "Если вдруг грянет гром в середине лета, неприятность эту мы переживем", - отметила синоптик.
По словам Макаровой, во время ливневых дождей в столице на этой неделе, возможны резкие, но временные колебания температуры.
"Перед осадками воздух может прогреваться до плюс 25 градусов в Москве, а после прохождения сильного дождя температура нередко снижается примерно на 8 градусов. Спустя час‑два показатели обычно возвращаются к прежним значениям", - пояснила она.
Синоптик добавила, что такие колебания температуры летом являются совершенно нормальным проявлением конвективных процессов в атмосфере, на которые москвичам не стоит злиться. "Мелкий дождь бьет в окно, хмурится природа, но известно давно - нет плохой погоды", - снова процитировала советский мультфильм "Приключения кота Леопольда" специалист Гидрометцентра.
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