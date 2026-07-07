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В Стамбуле сотни человек вышли на марш против саммита НАТО - РИА Новости, 07.07.2026
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20:50 07.07.2026
В Стамбуле сотни человек вышли на марш против саммита НАТО

РИА Новости: в Стамбуле сотни человек участвовали в шествии против саммита НАТО

© REUTERS / Kemal AslanУчастники акции протеста против саммита НАТО в центре Стамбула, Турция. 7 июля 2026
Участники акции протеста против саммита НАТО в центре Стамбула, Турция. 7 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / Kemal Aslan
Участники акции протеста против саммита НАТО в центре Стамбула, Турция. 7 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько сотен человек приняли участие в шествии против саммита НАТО в центре Стамбула.
  • Участники акции, представляющие различные оппозиционные политические силы и профсоюзы, прошли от площади Таксим до дворца Долмабахче на берегу Босфора с лозунгами против НАТО.
  • Ранее в Стамбуле, Анкаре и ряде других городов состоялись масштабные демонстрации против саммита, сопровождавшиеся задержаниями активистов.
СТАМБУЛ, 7 июл - РИА Новости. Несколько сотен человек приняли участие в шествии против саммита НАТО в центре Стамбула во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит НАТО проходит 7-8 июля в Анкаре. Организованная Стамбульскими силами труда, мира и демократии акция прошла во вторник вечером. Это уже не первая подобная акция против саммита.
Сотни участников, представляющих различные оппозиционные политические силы и профсоюзы, прошли от площади Таксим до дворца Долмабахче на берегу Босфора.
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"Вы здесь нежеланны. НАТО - это обнищание, убийства и уничтожение", - гласит один из транспарантов. Также участники шествия призывали "убийц из НАТО" покинуть Турцию, осуждали убийства детей и женщин в секторе Газа, выкрикивали слоганы против военных баз США на Ближнем Востоке.
В воскресенье в Стамбуле, Анкаре и ряде других городов состоялись масштабные демонстрации против саммита, не обошлось без задержаний. В частности, HKP сообщила, что 19 задержанных активистов были задержаны в Анкаре, Турецкая коммунистическая партия сообщила о 145 задержанных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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