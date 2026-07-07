В Стамбуле сотни человек вышли на марш против саммита НАТО

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"Вы здесь нежеланны. НАТО - это обнищание, убийства и уничтожение", - гласит один из транспарантов. Также участники шествия призывали "убийц из НАТО" покинуть Турцию, осуждали убийства детей и женщин в секторе Газа, выкрикивали слоганы против военных баз США на Ближнем Востоке.