В Шереметьево сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту "Шереметьево" сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву
дополняется ...