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Жителям Севастополя, пострадавшим от атак ВСУ, выделили 30 миллионов рублей - РИА Новости, 07.07.2026
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19:58 07.07.2026
Жителям Севастополя, пострадавшим от атак ВСУ, выделили 30 миллионов рублей

Власти Севастополя выделили жителям 30 млн рублей на покрытие ущерба от атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей жителям города.
  • Средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадали от атак ВСУ.
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей жителям города, чье имущество было повреждено в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"Из резервного фонда дополнительно выделили 30 миллионов рублей - эти средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадали от атак ВСУ", - написал губернатор Севастополя в своем канале на платформе "Макс".

Решение о финансовой поддержке жителей Севастополя было принято на заседании регионального правительства.
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