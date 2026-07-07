Жителям Севастополя, пострадавшим от атак ВСУ, выделили 30 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей жителям города.
- Средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадали от атак ВСУ.
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Власти Севастополя выделили 30 миллионов рублей жителям города, чье имущество было повреждено в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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"Из резервного фонда дополнительно выделили 30 миллионов рублей - эти средства будут направлены жителям, чье имущество и автомобили пострадали от атак ВСУ", - написал губернатор Севастополя в своем канале на платформе "Макс".
Решение о финансовой поддержке жителей Севастополя было принято на заседании регионального правительства.